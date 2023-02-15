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Украинские войска увеличивают группировку на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Причин тому несколько. Это может быть подготовка к весеннему наступлению или, наоборот, опасение, что в наступление пойдет наша армия, — заявил он.

По словам Рогова, украинская группировка в Запорожской области насчитывает около 25 тысяч человек. Однако уже в ближайшее время в регионе могут появиться еще около пяти тысяч украинских солдат, передает РИА Новости.

До этого обозреватель Politico Пол Маклири заявил, что украинской армии придется использовать меньшее количество боеприпасов из-за истощения запасов оружия в странах Запада. Так, натовские инструкторы обучают украинских военных в Европе тактикам с использованием меньшего количества артиллерийских снарядов.

11 февраля Рогов заявил, что диверсионно-разведывательные группы украинской армии пытаются проникнуть в Запорожскую область под видом российских военнослужащих. Кроме того, он добавил, что украинское руководство намерено любым способом подорвать мирную жизнь в области.