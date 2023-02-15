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Картаполов призвал не ждать от Госдумы «волнующих решений» 22 февраля

Евгений Жуков
Общество
Картаполов призвал не ждать от Госдумы «волнующих решений» 22 февраля
Фото: Пресс-служба Госдумы

Комитет по обороне Государственной думы России не ожидает принятия решений в военной сфере, которые «могли бы взволновать общество», на заседании нижней палаты парламента 22 февраля. Об этом в среду, 15 февраля, рассказал председатель комитета ГД Андрей Картаполов.

По его словам, глава государства будет говорить об «очень важных вещах», однако ожидать объявления новой мобилизации или других крупных решений по специальной военной операции на Украине не стоит.

Картаполов также обратил особое внимание на то, что заседание, о котором идет речь, — плановое, оно и ранее стояло в графике Государственной думы, передает РБК.

До этого стало известно, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию покажут федеральные каналы 21 февраля в 12:00.

В свою очередь глава Комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко рассказал, что в ходе внепланового заседания 22 февраля Совет Федерации рассмотрит законы об интеграции новых российских субъектов в правовое поле государства.

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