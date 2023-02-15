Психолог Владис назвала топ-4 фразы, которые категорически нельзя говорить девушкам

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Названы четыре фразы, которые ни при каких обстоятельствах нельзя говорить женщинам. Клинический психолог Юлия Владис рассказала, что женщины обладают врожденным умением читать между строк и даже в самых безобидных словах часто могут выявить для себя неладное.

Первая фраза, которую отметила специалист: «Ты в этом платье похожа на мою маму». По словам Владис, любая женщина не будет рада услышать подобное. Дело в том, что любое сравнение с родительницей говорит девушке о том, что бессознательно ее партнер не оторвался от своей мамы и неосознанно продолжает сравнивать свою благоверную с родственницей.

Мало кому будет приятно жить в постоянном соперничестве с другой женщиной. Сюда же можно отнести сравнения с подругами, коллегами, певицами.

Следующее выражение, которое отметила Владис: «Кому ты нужна?! Еще и с ребенком». Подобные слова с большой вероятностью выведут из себя или глубоко обидят женщину, поскольку это звучит максимально унизительно. Такое высказывание может подтолкнуть женщину к тому, чтобы доказать своему горе-избраннику, что у нее еще есть шансы на счастье с другим.

Третья стоп-фраза: «Хватит ныть». Представительницы прекрасного пола чаще всего эмоциональны, и задача мужчины — помочь спутнице прожить эти чувства и переживания. Женщина в данном состоянии прежде всего ждет моральной поддержки, а не очередных упреков. В таком случае она может просто закрыться и перестанет доверять мужчине.

Последняя фраза, которую отметила психолог: «Ты же женщина, тебе не понять». Используя в разговоре такой тезис, мужчина пытается возвыситься над своей девушкой. Намного экологичнее быть с партнером на равных, ценить и уважать достоинства друг друга, передает портал «А теперь внимание!».

До этого директор брачного агентства Евгений Быстров рассказал, что поможет парам избежать разводов. Специалист отметил, что многие супруги разводятся из-за неуважения друг к другу.