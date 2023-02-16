Народный календарь. Как вернуть утраченные деньги 18 февраля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По народному календарю 18 февраля — Агафья Коровница, Голодуха, Поминальница. Православная церковь в этот день чтит мученицу Агафью.

Тем, кто на 18 февраля запланировал большие траты, следует провести следующий ритуал — под порог или коврик дома нужно положить монету из кошелька и произнести: «Тут сиди, братьев жди. Они со мной пройдутся и к тебе вернутся!». По возвращении домой рекомендуется положить монетку обратно в кошелек. Это поможет в краткие сроки вернуть все утраченное.

Святую Агафью принято считать заступницей от пожара. В этот день следует освятить в церкви ржаной хлеб и соль, а затем — хранить их на видном месте. Если бросить эти продукты в огонь, то он скорее отступит и угаснет.

Помимо этого, 18 февраля — день поминовения мертвых, поэтому стоит помолиться в храме за их души. Особенно это касается умерших насильственной смертью.

Приметы погоды:

если погода теплая, то сильных морозов уже не будет;

мороз в этот день — к жаркому и засушливому лету;

вокруг черная земля, без снега — к летней засухе.

Именины отмечают: Агафья, Антон, Василиса, Галактион, Макар.