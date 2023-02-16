Народный календарь. Как вернуть утраченные деньги 18 февраля
По народному календарю 18 февраля — Агафья Коровница, Голодуха, Поминальница. Православная церковь в этот день чтит мученицу Агафью.
Тем, кто на 18 февраля запланировал большие траты, следует провести следующий ритуал — под порог или коврик дома нужно положить монету из кошелька и произнести: «Тут сиди, братьев жди. Они со мной пройдутся и к тебе вернутся!». По возвращении домой рекомендуется положить монетку обратно в кошелек. Это поможет в краткие сроки вернуть все утраченное.
Святую Агафью принято считать заступницей от пожара. В этот день следует освятить в церкви ржаной хлеб и соль, а затем — хранить их на видном месте. Если бросить эти продукты в огонь, то он скорее отступит и угаснет.
Помимо этого, 18 февраля — день поминовения мертвых, поэтому стоит помолиться в храме за их души. Особенно это касается умерших насильственной смертью.
Приметы погоды:
если погода теплая, то сильных морозов уже не будет;
мороз в этот день — к жаркому и засушливому лету;
вокруг черная земля, без снега — к летней засухе.
Именины отмечают: Агафья, Антон, Василиса, Галактион, Макар.