Народный календарь. Как притянуть счастье 19 февраля

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Воскресенье, 19 февраля, известно в народе как день, в который можно притянуть к себе счастье. Кроме того, в эту дату издавна было принято ходить в гости к родственникам или друзьям.

Чтобы притянуть счастье, не следует вступать с людьми в конфликты и ссоры, также важно позитивно реагировать на все происходящие события. Считалось, что следование этой традиции принесет много счастья и радости.

Девушки, которых 19 февраля сватали женихам, становились настоящими хранительницами домашнего очага и пользовались огромным уважением среди окружающих.

Приметы погоды:

усиление морозов указывает на бурную весну, а дождь — на урожайный год;

если в этот день выпадает снег — стоит ждать холодного лета;

птицы, садящиеся на верхушки деревьев, предвещают тепло.

Именины отмечают: Дмитрий, Иван, Кристина, Арсений, Анатолий, Василий, Юлиан, Александр, Севастьян и Максим.