Народный календарь. Как притянуть счастье 19 февраля

Народный календарь. Как притянуть счастье 19 февраля
Воскресенье, 19 февраля, известно в народе как день, в который можно притянуть к себе счастье. Кроме того, в эту дату издавна было принято ходить в гости к родственникам или друзьям.
Чтобы притянуть счастье, не следует вступать с людьми в конфликты и ссоры, также важно позитивно реагировать на все происходящие события. Считалось, что следование этой традиции принесет много счастья и радости.
Девушки, которых 19 февраля сватали женихам, становились настоящими хранительницами домашнего очага и пользовались огромным уважением среди окружающих.
Приметы погоды:
усиление морозов указывает на бурную весну, а дождь — на урожайный год;
если в этот день выпадает снег — стоит ждать холодного лета;
птицы, садящиеся на верхушки деревьев, предвещают тепло.
Именины отмечают: Дмитрий, Иван, Кристина, Арсений, Анатолий, Василий, Юлиан, Александр, Севастьян и Максим.