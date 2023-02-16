Bloomberg: Признание ФРГ о меньшем числе танков для Украины говорит о провале Запада

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Признание ФРГ о том, что киевский режим получит меньше танков, чем обещали немецкие власти, указывает на провал в поддержке Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал обозреватель агентства Bloomberg Арне Делфс.

— Признание главы Минобороны Германии Бориса Писториуса ознаменовало собой провал в попытке западных союзников помочь армии Украины справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели, — написал он.

Также журналист отметил, что Польша подготовила к отправке на Украину почти 30 танков Leopard 2 A4, но многие из них «находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте».

Западные страны не смогут поставить единовременно всю обещанную военную технику Украине из-за логистических проблем. Об этом 15 февраля сообщило издание Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, основные транспортные каналы, через которые осуществляется передача оружия Киеву, находятся в Польше, Словакии и Румынии, но они могут быть перегружены.