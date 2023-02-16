Министр обороны Британии Уоллес призвал Киев экономнее использовать боеприпасы

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Вооруженные силы Украины экономнее использовать боеприпасы. Об этом он сказал в интервью Times Radio, видеозапись доступна на YouTube.

— Русский или советский способ ведения боя состоит в применении очень тяжелых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами, — заявил он.

Глава Минобороны Британии порекомендовал украинским военным следовать примеру Вооруженных сил стран-членов Североатлантического альянса, которые «никогда не ведут бой таким образом».

По словам Уоллеса, солдаты ВСУ используют большое количество боеприпасов, чтобы защититься.

— Частично из-за этого мы обучаем их ведению боя по западному образцу, — сообщил он.

В Великобритании призвали украинские власти сесть за стол переговоров с РФ, в противном случае ситуация может стать «совсем трагической» для Киева. По заявлению британского политика Джорджа Гэллоуэя, киевскому режиму необходимо немедленно начать переговоры с Москвой, чтобы избежать возможного разгрома ВСУ российской армией. Ситуация на Украине, по его словам, находится в поворотной точке, и некоторые украинские подразделения уже отступили, прекратив боевые действия.