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Вильфанд предупредил жителей Москвы о скачках атмосферного давления

Юлия Курганова

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Вильфанд предупредил жителей Москвы о скачках атмосферного давления
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Атмосферное давление в столице резко понизится на 25 миллиметров ртутного столба. Во вторник, 21 февраля, оно повысится до аномально высоких показателей. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Ситуация ожидается уникальная с точки зрения смены уровней атмосферного давления в Москве. В понедельник, 13 февраля, было давление ниже нормы, в среду и четверг, 15 и 16 февраля, — значительно выше нормы, а в выходные опять резкое понижение. В пятницу, 17 февраля, давление будет 754 миллиметра ртутного столба, а уже в субботу, 18 февраля, во второй половине дня оно понизится на 25 миллиметров ртутного столба, — рассказал он.

Синоптик отметил, что нормой атмосферного давления для Москвы являются 748 миллиметров ртутного столба. По данным Гидрометцентра, в воскресенье, 19 февраля, атмосферное давление будет 730 миллиметров ртутного столба.

— Это очень низкое давление. В тропических циклонах иногда бывает такое давление. Это очень глубокий циклон, именно поэтому и осадки сильные ожидаются, — пояснил Вильфанд.

По его словам, в понедельник, 20 февраля, давление приблизится к норме, но уже во вторник ожидается очередной скачок. Оно повысится на 10 миллиметров ртутного столба и будет выше нормы, передает ТАСС.

Снегопады и метели ожидают жителей столицы в предстоящие выходные. Сугробы вырастут на 10 сантиметров и достигнут аномальных показателей. Об этом рассказал Роман Вильфанд.

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