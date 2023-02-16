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Приметы и советы

Сертификация аналога «Ласточки» с российскими комплектующими начнется в мае этого года

Лейла Алиева
Общество
Сертификация аналога «Ласточки» с российскими комплектующими начнется в мае этого года
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В начале мая этого года планируется начать проведение сертификации нового электропоезда ЭС104 с российским тяговым приводом, который станет аналогом «Ласточки». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Синара-Транспортные машины» в четверг, 16 февраля.

— Сертификационные испытания — длительный процесс, связанный с необходимостью проверки всех параметров безопасности нового подвижного состава, и мы ожидаем, что электропоезд выйдет на сертификацию в мае текущего года, — говорится в сообщении.

В четвертом квартале этого года электропоезд сможет подтвердить свои характеристики уже на железнодорожных линиях, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже осенью 2023 года в столице откроют два новых Московских центральных диаметра — МЦД-3 и МЦД-4.

Ведущий эксперт Факультета городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики Константин Трофименко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что строительство в столице новых Московских центральных диаметров — очень ценная инициатива, о которой говорилось еще десять лет назад в разных стратегических документах.

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