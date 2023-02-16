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Бобров: В жилом секторе Лосиноостровского района ликвидировали аварийное строение

Евгений Жуков
Город
Бобров: В жилом секторе Лосиноостровского района ликвидировали аварийное строение
Фото: пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы
улица Тайнинская, владение 16. Карта всех событий

Столичные власти планируют построить жилые дома в рамках программы реновации на освобожденной от ветхой постройки территории Москвы. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

В районе Лосиноостровский на северо-востоке Москвы вблизи жилых многоквартирных домов и общеобразовательной школы располагалось двухэтажное нежилое здание 1964 года постройки. Оно находилось по адресу улица Тайнинская, владение 16.

По словам Боброва, объект обнаружили сотрудники Госинспекции по недвижимости. Здание никак не использовалось, а территория вокруг него была захламлена. В связи с этим было принято решение о сносе объекта: он нес потенциальную угрозу для безопасности местных жителей.

К настоящему моменту объект был демонтирован специалистами. На освобожденном участке планируется реализовать строительство дома в рамках программы реновации.

Иван Бобров напомнил, что Госинспекция по недвижимости с 2020 года ведет инициативную работу по выявлению ветхих и аварийных зданий и строений для дальнейшего их восстановления или сноса.

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