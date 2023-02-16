Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Раздел о современной науке появился на портале «Школа. Москва»

Араз Салехов
Город
Раздел о современной науке появился на портале «Школа. Москва»
Фото: Unsplash

Новый большой раздел — научно-популярный онлайн-проект «Нау» заработал на медиаплатформе «Школа. Москва». Об этом в четверг, 16 февраля, рассказал заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Александр Тверской.

— В онлайн-проекте «Нау» школьники и студенты, а также их родители и педагоги, которым интересна научная тематика во всех ее проявлениях, найдут множество актуальных публикаций в разных форматах, — поделился он.

В частности, горожане могут изучить материалы, предоставленные преподавателями и учеными из московских вузов — в них рассказывается о достижениях современной науки. Помимо этого, будут доступны видеолекции, посвященные актуальным темам: от нанотехнологий и биомедицины до искусственного интеллекта и освоения космоса. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, реализацией проекта занимается Московский техникум креативных индустрий имени Л.Б. Красина.

10 февраля председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева сообщила, что в столичных школах продолжается развитие предпрофессионального образования, что оказывает положительное влияние на качество обучения. По ее словам, при разработке нового стандарта специалисты применяли ряд подходов для углубленного изучения предметов.

Образование Москва Наука
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте