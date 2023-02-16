Раздел о современной науке появился на портале «Школа. Москва»

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Новый большой раздел — научно-популярный онлайн-проект «Нау» заработал на медиаплатформе «Школа. Москва». Об этом в четверг, 16 февраля, рассказал заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Александр Тверской.

— В онлайн-проекте «Нау» школьники и студенты, а также их родители и педагоги, которым интересна научная тематика во всех ее проявлениях, найдут множество актуальных публикаций в разных форматах, — поделился он.

В частности, горожане могут изучить материалы, предоставленные преподавателями и учеными из московских вузов — в них рассказывается о достижениях современной науки. Помимо этого, будут доступны видеолекции, посвященные актуальным темам: от нанотехнологий и биомедицины до искусственного интеллекта и освоения космоса. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, реализацией проекта занимается Московский техникум креативных индустрий имени Л.Б. Красина.

10 февраля председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева сообщила, что в столичных школах продолжается развитие предпрофессионального образования, что оказывает положительное влияние на качество обучения. По ее словам, при разработке нового стандарта специалисты применяли ряд подходов для углубленного изучения предметов.