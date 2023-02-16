Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стоматолог Шарин назвал неожиданную причину неправильного прикуса у детей

Ирина Игнатенко
Общество
Стоматолог Шарин назвал неожиданную причину неправильного прикуса у детей
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В случае расположения уздечки верхней губы слишком низко к десне у человека может появиться атрофия — поднятие десны передних зубов, неправильный прикус. Врач – стоматолог-ортопед, доктор медицинских наук Алексей Шарин рассказал, как справиться с этой проблемой.

Устранить проблему можно при помощи операционного вмешательства. По словам Шарина, идеальным возрастом для проведения операции будет пять-восемь лет из-за смены молочных зубов на постоянные, что поможет правильно сформировать новые зубы.

Само вмешательство проводится двумя способами: лазером или скальпелем. Чаще все стоматологи применяют первый способ, так как он менее травматичен. В целом процесс восстановления занимает около двух недель, передает Life.ru.

Ранее врач-стоматолог Наталия Савинова сообщила, что зубную щетку необходимо заменить после ОРВИ, чтобы избежать повторного заражения, передает ФАН.

Российские стоматологи столкнулись с нехваткой некоторых импортных материалов и препаратов для лечения зубов. Об этом в среду, 15 февраля, рассказали представители стоматологических клиник.

стоматологи Стоматология Зубы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте