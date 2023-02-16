Стоматолог Шарин назвал неожиданную причину неправильного прикуса у детей

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В случае расположения уздечки верхней губы слишком низко к десне у человека может появиться атрофия — поднятие десны передних зубов, неправильный прикус. Врач – стоматолог-ортопед, доктор медицинских наук Алексей Шарин рассказал, как справиться с этой проблемой.

Устранить проблему можно при помощи операционного вмешательства. По словам Шарина, идеальным возрастом для проведения операции будет пять-восемь лет из-за смены молочных зубов на постоянные, что поможет правильно сформировать новые зубы.

Само вмешательство проводится двумя способами: лазером или скальпелем. Чаще все стоматологи применяют первый способ, так как он менее травматичен. В целом процесс восстановления занимает около двух недель, передает Life.ru.

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