В Сбербанке заявили, что около 95 процентов мошеннических звонков россиянам идет с Украины

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Около 95 процентов мошеннических звонков россиянам идет с территории Украины. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил замглавы Сбербанка Станислав Кузнецов.

— Больше 92-95 процентов звонков в формате телефонного мошенничества совершается с территории Украины. Всего в Украине мы фиксируем 800-900 колл-центров по всей территории, — отметил он.

Наиболее количество мошеннических звонков поступало из города Днепр, где в пике работало более 1100 колл-центров, а сейчас работает примерно 150, цитирует Кузнецова РИА Новости.

Накануне заместитель начальника 6-го отдела управления уголовного розыска столичного ГУ МВД России Вячеслав Отраднов рассказал, как избежать обмана при покупках в интернете. По его словам, наиболее популярная схема обмана при торговле в Сети начинается с публикации объявления с товаром средней ценовой категории. Когда на него откликается покупатель, продавец всеми силами пытается его уговорить воспользоваться услугой доставки.

Ранее стало известно, каким образом телефонные мошенники заставляют своих жертв расставаться с деньгами.