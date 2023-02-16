Появилось видео пожара, который вспыхнул рядом с главой Минздрава Турции

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Неожиданный взрыв произошел во время визита главы Минздрава Турции Фахреттина Коджы в зону землетрясений. Об этом стало известно в четверг, 16 февраля.

На кадрах видно, как во время общения с медиками рядом с главой турецкого Минздрава происходит взрыв, а затем пожар.

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Информации о пострадавших пока не поступало.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 35 418 человек. Землетрясение 6 февраля по числу жертв стало самой разрушительной природной катастрофой в истории страны, превзойдя аналогичный катаклизм 1939 года.

До этого заместитель официального представителя генсека Всемирной организации Фархан Хак заявил, что Совбез ООН предпринимает попытки определить масштаб гуманитарных потребностей Турции и Сирии.

В свою очередь специалист по безопасности Михаил Макеев рассказал «Вечерней Москве», что во время землетрясения нужно как можно быстрее покинуть помещение и оставаться на открытой местности. Кроме того, у жителей сейсмически активных районов всегда должен быть собран «тревожный чемоданчик».