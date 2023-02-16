Синоптик Шувалов предупредил жителей Петербурга о сильных морозах

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Ветер и снег ожидаются в Петербурге в ближайшие выходные. Также в город придут сильные морозы. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов.

По его словам, в понедельник и вторник столбики термометров опустятся до минус 15–17 градусов. Затем температура будет постепенно повышаться и снова наступит оттепель.

По словам Шувалова, давление и температура будут скакать вверх-вниз до конца февраля. До конца месяца ожидается облачная погода, передает издание «Невские новости».

Ранее стало известно, что после сильных снегопадов Петербург покрылся толстой коркой льда. За последние дни в Сети появилось несколько десятков новых историй о травмах, полученных горожанами во время прогулок или просто нахождения на улице, передает Nation news.

С четверга, 16 февраля, в столице ожидается похолодание. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что самыми холодными днями на наступившей неделе станут пятница и суббота.