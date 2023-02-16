Академик РАН Тосунян усомнился в перспективе ипотеки под 5 процентов

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Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян усомнился в возможности реализации идеи пятипроцентной ипотеки на новостройки без использования бюджетных средств.

Эксперт отметил, что в случае введения ипотеки под пять процентов есть как минимум два подводных камня.

— Первая возможная проблема заключается в том, что на банки будет возложена большая нагрузка, чем кажется. Второй подводный камень — то, что такую возможность могут предоставить ряду избранных банков. Таким образом это вызовет грубейшие нарушения конкурентной среды, — пояснил Тосунян в комментарии НСН.

По прогнозам академика, такую инициативу все же принять могут.

В свою очередь депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что всеобщая ипотека для россиян под 5 процентов станет реальным инструментом повышения качества жизни, а также эффективным способом поддержки строительной отрасли, передает РИАМО.

Накануне Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил запустить в России ипотеку для всех граждан страны по ставке 5 процентов, передает Царьград.

До этого глава Минстроя Ирек Файзуллин обратился к президенту России Владимиру Путину с инициативой о включении мебели в стоимость ипотеки. Такая инициатива была вынесена на обсуждение в целях поддержки жителей и развития лесопромышленного комплекса.