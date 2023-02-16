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Армия России взяла все высоты в окрестностях Артемовска

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Армия России взяла все высоты в окрестностях Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Армия России взяла под контроль все высоты в окрестностях Артемовска. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил советник временно исполняющий обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

— Основные успехи у нас под Артемовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты, — сказал он.

Также российские солдаты уже контролируют коридор, который существенно сковывает маневр ВСУ по подвозу живой силы и боеприпасов. Кимаковский добавил, что на Артемовском направлении действует много иностранных наемников.

Накануне бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что город Артемовск может быть окружен российскими подразделениями в марте–апреле 2023 года. По его словам, на сроки проведения соответствующей операции могут повлиять поставки украинской стороне западными странами тяжелой военной техники.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», что Вооруженные силы Украины не смогут начать активное наступление, поскольку их силы на исходе. По его словам, российская армия медленно вытесняет украинские войска.

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