Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 36 187

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Жертвами разрушительного землетрясения в Турции стали 36 187 человек. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

— Согласно последней полученной информации, в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг погибли 36 187 человек, — говорится в сообщении.

При этом 108 068 человек получили ранения, эвакуированными оказались 216 347 пострадавших, сообщает TRT Haber.

Накануне сотрудникам экстренных служб удалось извлечь живой из-под завалов 74-летнюю женщину спустя 226 часов после землетрясения на юго-востоке Турции.

В тот же день Всемирная организация здравоохранения признала землетрясения в Турции и Сирии сильнейшими в Европе за столетие. Региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге сообщил, что организация инициировала крупнейшее развертывание бригад скорой медицинской помощи в своей истории в связи с землетрясениями — они необходимы для замены разрушенных больниц. Также ВОЗ обратилась с призывом выделить 43 миллиона долларов на оказание помощи пострадавшим от землетрясения и, вероятно, попросит увеличить сумму.

14 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 35 418 человек. Землетрясение 6 февраля по числу жертв стало самой разрушительной природной катастрофой в истории страны, превзойдя аналогичный катаклизм 1939 года.