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Глава офиса Зеленского заявил о смене тактики ведения спецоперации российскими войсками

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава офиса Зеленского заявил о смене тактики ведения спецоперации российскими войсками
Фото: Минобороны РФ

Российские войска сменили тактику ведения спецоперации. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели, — отметил он.

Также Ермак подтвердил, что во Львовской, в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги на всей территории страны, передает РИА Новости.

До этого в Минобороны заявили о прорыве обороны украинских войск в ЛНР. При этом российские войска не удержала даже укрепленная вторая линия ВСУ, которая при бегстве не успела забрать военное имущество и тела своих убитых солдат.

13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что во время спецоперации необходимо взять контроль над Одессой и Харьковом для обеспечения безопасности России.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что Соединенные Штаты добиваются от Украины более активных боевых действий, чтобы не допустить ее поражения. Последнее обернется для них потерей авторитета на мировой арене.

Украина Спецоперации Россия
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