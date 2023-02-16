Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Выделенные полосы для автобусов появятся на федеральных дорогах Подмосковья

Ирина Игнатенко
Общество
Выделенные полосы для автобусов появятся на федеральных дорогах Подмосковья
Фото: mosreg.ru

Выделенные полосы для автобусов вскоре обустроят на федеральных трассах Московской области. Пилотными трассами станут М7 «Волга», М5 «Урал» и М8 «Холмогоры». Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Выделенные полосы будут способствовать решению проблемы с графиками движения автобусов.

— Обычно выделенные полосы — это городская история, городские дороги. А мы, за что еще раз хочу поблагодарить правительство России, выделяем полосы на федеральных трассах, — рассказал он.

По словам губернатора, при реализации этой задачи нужно учесть много нюансов.

Также для сокращения времени в пути в автобусах работают системы с искусственным интеллектом, которые помогают планировать расписание, рассчитывать нагрузку и необходимый размер автобуса, передает «360».

Ранее Воробьев рассказал о строительстве новой поликлиники в Одинцове.

Подмосковье Андрей Воробьев Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте