Выделенные полосы для автобусов появятся на федеральных дорогах Подмосковья

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Выделенные полосы для автобусов вскоре обустроят на федеральных трассах Московской области. Пилотными трассами станут М7 «Волга», М5 «Урал» и М8 «Холмогоры». Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Выделенные полосы будут способствовать решению проблемы с графиками движения автобусов.

— Обычно выделенные полосы — это городская история, городские дороги. А мы, за что еще раз хочу поблагодарить правительство России, выделяем полосы на федеральных трассах, — рассказал он.

По словам губернатора, при реализации этой задачи нужно учесть много нюансов.

Также для сокращения времени в пути в автобусах работают системы с искусственным интеллектом, которые помогают планировать расписание, рассчитывать нагрузку и необходимый размер автобуса, передает «360».

Ранее Воробьев рассказал о строительстве новой поликлиники в Одинцове.