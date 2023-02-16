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Функцию покупки билетов на междугородние рейсы обновили в приложении «Метро Москвы»

Лейла Алиева
Город
Функцию покупки билетов на междугородние рейсы обновили в приложении «Метро Москвы»
Фото: Unsplash

С помощью мобильного приложения «Метро Москвы» горожане теперь могут легко и быстро покупать билеты на междугородние рейсы. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— С начала года мы продали больше 1500 билетов на междугородние автобусы в приложении «Метро Москвы». На автовокзалах Москвы пассажиры могут выбрать более 150 междугородних и международных направлений, — говорится в сообщении.

После обновления приложения москвичи могут приобрести билеты на рейсовые автобусы онлайн в обе стороны, а также оформить багажные билеты. Кроме того, появилась сортировка рейсов по времени отправления, цене и времени в пути, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

За два года пользователи приложения «Московский транспорт» посмотрели загруженность вагонов метро, автобусов, электробусов и парковок больше 16,8 миллиона раз. Благодаря этой функции можно узнать оптимальное время для поездки, в каком вагоне метро свободно и даже как сэкономить время на пересадке.

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