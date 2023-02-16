Эксперт Никитина пояснила, что выгоднее: снимать или купить квартиру

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Чтобы выбрать, снимать или покупать жилье, нужно отталкиваться от целей. Например, если уже выбран комфортный район для жизни, есть семья и нет желания в резких переменах, то стоит выбрать съемное жилье. Об этом рассказала вице-президент гильдии риелторов Москвы (ГРМ), руководитель агентства недвижимости Екатерина Никитина.

Также для некоторых важно проживать рядом с работой, тогда аренда может стать комфортным форматом. Эксперт также добавила, что цены на аренду за последние восемь месяцев снижались быстрее, чем цены на продажу.

Что касается покупки жилья, то основные риски, которые могут возникнуть в связи с приобретением жилья в новостройках, — это возможное затягивание сроков сдачи в эксплуатацию новых домов.

Никитина добавила, что россияне стали все чаще рассматривать вторичное жилье для покупки, передает РИАМО.

Ранее стало известно, что в России цены на посуточную аренду жилья увеличились. За год показатель поднялся на 20 процентов, передает издание argumenti.ru.

Риелтор Олег Бендриков в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что спрос на жилье в столице упал, однако многие собственники все еще надеются продать квартиру по цене выше рыночной. Некоторое снижение стоимости недвижимости возможно в течение года в определенные сезоны. Кроме того, существуют способы сэкономить на покупке квартиры уже сейчас.