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Врач-дерматолог раскрыла главные секреты ухода за кожей, помогающие избежать старения

Евгений Силаев
Общество
Врач-дерматолог раскрыла главные секреты ухода за кожей, помогающие избежать старения
Фото: Pexels

Врач-дерматолог Эллен Гендлер раскрыла секреты ухода за кожей. По ее словам, эти советы помогут избежать преждевременного старения.

Гендлер советует пользоваться солнцезащитным кремом на минеральной основе. По словам врача, содержание оксида цинка в средстве ухода должно быть более 10 процентов.

Также дерматолог советует пользоваться косметикой с ретиноидами. Они разглаживают морщины и помогают избежать преждевременного старения, заявляет Гендлер.

Еще одним важным секретом, по мнению врача, является отказ от курения. По ее мнению, с пагубной привычкой лучше покончить.

— Если вы были настолько глупы, чтобы начать курить до 30 лет, теперь у вас есть шанс бросить. Оно оказывает ужасное воздействие на каждый орган тела, включая кожу, — заявила Гендлер, чьи слова приводит Daily Mail.

В понедельник, 13 февраля, эндокринолог Анжелика Шурина рассказала, как женщины могут продлить молодость. Эксперт посоветовала отказаться от вредных привычек и уделить внимание эстрогену, который считается гормоном молодости.

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