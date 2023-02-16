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Foreign Policy: Четыре прогноза Путина по Украине сбылись

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Foreign Policy: Четыре прогноза Путина по Украине сбылись
Фото: Администрация президента РФ

Четыре прогноза президента России Владимира Путина сбылись в отношении Украины. Об этом пишет профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт.

— Путин пошел на военную спецоперацию, убежденный, что Россия может выдержать любые санкции, которые мы могли бы ввести, и он до сих пор доказывал свою правоту, — написал он.

В качестве второго важного момента обозреватель выделил правильное рассуждение главы России о своем народе, который поддержал верховную власть в ходе спецоперации. Третьим сбывшимся прогнозом Уолт отметил политическую дальновидность Путина — в частности, он понимал, что другие государства будут следовать собственным интересам и не станут повсеместно осуждать его за принятые решения. Самым главным моментом в прогнозах российского президента стоит выделить факт того, что судьба и будущее Украины важнее России, а не Западу, цитирует профессора Foreign Policy.

25 января российский лидер заявил, что основной целью специальной военной операции (СВО) на Украине является защита России и людей, проживающих на ее исторических территориях. Глава государства пообщался на встрече с участвовавшим в спецоперации студентом Луганского государственного педагогического университета Владиславом Олейником. Президент подчеркнул, что люди вроде Олейника лучше прочих понимают причины того, что в настоящее время осуществляет Россия.

Украина Прогнозы Россия Владимир Путин
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