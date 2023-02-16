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Автоюрист Радько оценил новое приложение для водителей

Ирина Игнатенко
Общество
Автоюрист Радько оценил новое приложение для водителей
Фото: Pixabay

В России продолжается разработка приложения, которое позволит показать, держал водитель телефон во время движения или нет. О том, насколько полезное новое приложение рассказал автоюрист, адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

Эксперт выразил сомнения в том, что новое приложение поможет водителям избежать штрафов.

По словам Сергея Радько, программа сможет указать, что в определенное время телефон находился на панели. Тогда уже можно говорить, что камера ошиблась. Но все правонарушение указываются в точности до минуты, а за это время можно телефон много раз взять и положить. Из-за этого непонятно, как показания приложения будут принимать в суде, передает «Радио 1».

В России предложили ввести временный мораторий на оформление полисов ОСАГО. Кроме того, предлагается также отказаться от штрафования граждан, не имеющих полисов. О том, зачем и как это могут реализовать, а также как в таком случае будет возмещаться ущерб после ДТП — в материале «Вечерней Москвы».

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