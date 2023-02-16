Володин обвинил Greanpeace в молчании о подрыве «Северных потоков»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Экологические активисты из Greanpeace не сделали никаких заявлений по поводу взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в ходе пленарного заседания Государственной думы заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума в четверг, 16 февраля, приняла решение обратиться в Организацию Объединенных Наций (ООН) с предложением расследовать взрыв. Володина удивило, что экоактивисты из Greanpeace до сих пор не прокомментировали произошедшее.

— Как только какие-то изыскания ведутся российскими организациями, Greenpeace тут же, здесь же заявляет о своей позиции. Но посмотрите, какой ущерб нанесли окружающей среде, Балтике? Никаких заявлений от Greenpeace, — заявил Володин, чьи слова приводит ИА Regnum.

Взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошел 26 сентября 2022 года. Сначала эксперты зафиксировали падение давления на трубопроводах, а позднее стало известно, что произошел взрыв.

8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью-расследование. Он обвинил в подрыве газопроводов США и Норвегию. По данным журналиста, американские водолазы заложили под трубы взрывчатку, которую дистанционно привели в действие норвежцы.