Эксперты обсудят перспективы развития промышленного дизайна

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

27 февраля в рамках проекта «Московская техническая школа» пройдет конференция по развитию и популяризации промышленного дизайна. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Промышленный дизайн охватывает широкий круг объектов: от домашней техники до высокотехнологичных, наукоемких изделий. Специалисты этой области решают задачи по проектированию объектов с учетом удобства эксплуатации и обслуживания изделия, прорабатывают внешний вид и способы снижения затрат на производство.

— В столице работает более 3,5 тысячи производств, и потребность в квалифицированных специалистах по промышленному дизайну растет с каждым годом. «Московская техническая школа» проведет конференцию по данному направлению, где выступят представители крупнейших дизайнерских бюро, — рассказал Владислав Овчинский.

В рамках проекта «Московская техническая школа» ведущие вузы, научные центры и дизайн-студии прорабатывают учебные курсы для повышения квалификации сотрудников столичных промышленных предприятий. Программа будет составлена на основе новейших технологий в области промышленного дизайна и лучших практических решений.

Как отметил основатель и генеральный директор компании «Смирнов Дизайн» Сергей Смирнов, промышленный дизайнер – архитектор успеха будущего продукта. Он отвечает за его конкурентоспособность, технологичность и привлекательность, а также за бизнес-ориентированность всего проекта.