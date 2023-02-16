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В Дептрансе рассказали, как железнодорожники справляются со снегопадом в Москве

Лейла Алиева
Город
В Дептрансе рассказали, как железнодорожники справляются со снегопадом в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Во время снегопада на железнодорожные пути ложится огромная нагрузка, поэтому для удобства пассажиров их чистят сотни железнодорожников. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В работах также задействуют снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообдувочные машины, а также электровозы с вибропантографами.

— Специалисты работают по 12 часов в две смены, работа не останавливается ни на минуту. Счищается не только снег с путей, но и освобождаются междупутья, устройства автоматики, телемеханики и стрелочные переводы — все это, чтобы вы могли пользоваться диаметрами даже в непогоду, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные жителей столицы ожидают снегопады и метели. Сугробы вырастут на 10 сантиметров и достигнут аномальных показателей. При этом в настоящее время высота снега в Москве достигает 34 сантиметров, что на четыре сантиметра ниже положенной нормы для данного периода.

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