Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названа ошибка в макияже, которая делает недостатки кожи заметнее

Ирина Игнатенко
Общество
Названа ошибка в макияже, которая делает недостатки кожи заметнее
Фото: shutterstock

С помощью макияжа можно скрыть возрастные изменения кожи и визуально омолодиться. Для этого часто применяют консилер. Но многие наносят это средство неправильно. Об этом рассказала визажист Мелисса Мердик.

Многие женщины для этих целей наносят несколько слоев косметического продукта на проблемный участок, а затем используют тональник. Но несколько слоев косметики наоборот акцентируют внимание на прыщах, неровностях и недостатках кожи.

Толстый слой консилера всегда видно под тональным кремом. В итоге ваше лицо выглядит так, как будто оно покрыто пятнами. Мердик советует немного трансформировать схему нанесения макияжа и использовать консилер точечно. Наносить его лучше тонкой кистью.

После нанесения нужно дать средству время, чтобы оно высохло, а затем растушевать его. Только после этого можно нанести немного тонального средства, передает издание «Профиль».

Косметика лицо кожа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте