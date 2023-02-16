Названа ошибка в макияже, которая делает недостатки кожи заметнее

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С помощью макияжа можно скрыть возрастные изменения кожи и визуально омолодиться. Для этого часто применяют консилер. Но многие наносят это средство неправильно. Об этом рассказала визажист Мелисса Мердик.

Многие женщины для этих целей наносят несколько слоев косметического продукта на проблемный участок, а затем используют тональник. Но несколько слоев косметики наоборот акцентируют внимание на прыщах, неровностях и недостатках кожи.

Толстый слой консилера всегда видно под тональным кремом. В итоге ваше лицо выглядит так, как будто оно покрыто пятнами. Мердик советует немного трансформировать схему нанесения макияжа и использовать консилер точечно. Наносить его лучше тонкой кистью.

После нанесения нужно дать средству время, чтобы оно высохло, а затем растушевать его. Только после этого можно нанести немного тонального средства, передает издание «Профиль».