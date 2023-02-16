Главврач больницы имени Вересаева оценил новые стандарты экстренной помощи

Фото: mos.ru / Официвльный сайт мэра Москвы

Главный врач Городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева Игорь Парфенов рассказал, что за месяц работы команда данного флагманского центра оказала медицинскую помощь почти четырем тысячам пациентам.

— Одними из самых частых причин экстренной госпитализации стали острые хирургические патологии — 22 процента от общего количества случаев, различные травмы — 26 процентов, а также сердечно-сосудистые заболевания — 47 процентов, — отметил Парфенов.

Он также добавил, что благодаря единым медицинским алгоритмам все специалисты центра имеют четкое понимает того, в какой последовательности они должны действовать. Подобная практика позволяет добиться слаженного выполнения медицинских решений.

По словам Парфенова, уровень подготовки и квалификации сотрудников учреждения соответствует всем поставленным задачам.

— Нам нравятся комфортные условия, новое высокотехнологичное оборудование, использование мультидисциплинарного подхода и цифровых решений, в частности системы оценки состояния пациентов «Триаж». А самое главное, что коллективу нравится работать, — подытожил он.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице внедряется новый стандарт экстренной помощи. Первым медучреждением, где он был реализован, стал уже упомянутый флагманский центр при ГКБ имени В. В. Вересаева, который начал прием пациентов в январе.

По словам главы города, за первый месяц работы в центре медицинская помощь была оказана почти четырем тысячам пациентов, 20 процентов из которых были направлены по красному потоку, потому как нуждались в реанимационной помощи.

Порядка 45 процентов пациентов на момент поступления в учреждение находились в состоянии средней тяжести. Еще 35 процентов больных направляли в смотровые желтой и зеленой зон.

Собянин также отметил, что среднее время пребывания пациентов во флагманском центре составляет два часа до окончательной постановки диагноза.

Возведение таких учреждений является основным элементом инициативы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства.