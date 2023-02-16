Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Россия будет исполнять обязательства по выданным валютным госгарантиям в рублях

Никита Худяков
Экономика
Россия будет исполнять обязательства по выданным валютным госгарантиям в рублях
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Обязательства по ранее выданным государственным гарантиям России в иностранной валюте будут исполняться в рублях. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин в четверг, 16 февраля.

В документе отмечается, что исполнение страной обязательств, предоставленных в иностранной валюте, перед лицами, являющимися бенефициарами по указанным государственным гарантиям, будет осуществляться в рублях на банковские счета, открытые в национальной валюте.

Отмечается, что требуемая по госгарантии сумма неисполненных денежных обязательств принципала перед бенефициаром станет указываться бенефициаром в рублях по курсу ЦБ на дату требования.

Кроме того, требования об уплате обязательств в иностранной валюте исполняться не будут. Обязательства станут выплачивать на рублевый счет третьего лица или бенефициара, говорится в документе.

До этого сообщалось, что ЦБ повысил нормы обязательных резервов для банков в России. Отмечается, что для всех банков по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте нормативы вырастут до 7 процентов.

Для небанковских кредитных организаций и банков с универсальной лицензией вырастут нормативы по всем видам обязательств в рублях до 4 процентов. Для банков с базовой лицензией они не изменятся.

Бизнес Россия Владимир Путин Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте