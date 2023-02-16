Россия будет исполнять обязательства по выданным валютным госгарантиям в рублях

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Обязательства по ранее выданным государственным гарантиям России в иностранной валюте будут исполняться в рублях. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин в четверг, 16 февраля.

В документе отмечается, что исполнение страной обязательств, предоставленных в иностранной валюте, перед лицами, являющимися бенефициарами по указанным государственным гарантиям, будет осуществляться в рублях на банковские счета, открытые в национальной валюте.

Отмечается, что требуемая по госгарантии сумма неисполненных денежных обязательств принципала перед бенефициаром станет указываться бенефициаром в рублях по курсу ЦБ на дату требования.

Кроме того, требования об уплате обязательств в иностранной валюте исполняться не будут. Обязательства станут выплачивать на рублевый счет третьего лица или бенефициара, говорится в документе.

До этого сообщалось, что ЦБ повысил нормы обязательных резервов для банков в России. Отмечается, что для всех банков по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте нормативы вырастут до 7 процентов.

Для небанковских кредитных организаций и банков с универсальной лицензией вырастут нормативы по всем видам обязательств в рублях до 4 процентов. Для банков с базовой лицензией они не изменятся.