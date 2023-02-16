Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за создание новой международной организации вместо Совета Европы (СЕ).

— Институты Совета Европы прогнили, ценности сегодняшние не могут объединять участников Совета Европы. Поэтому надо думать о создании новой организации, делать все для этого, — сказал политик.

Володин также добавил, что планируемая организация должна отвечать принципам, основанным на взаимном уважении, отсутствии двойных стандартов, а также на невмешательстве в суверенные дела других стран.

Спикер палаты напомнил, что СЕ был создан в середине прошлого столетия, когда «мир был многополярен». Однако после распада СССР, продолжил Володин, ситуация в корне изменилась, поскольку международные институты «начали деградировать», говорится на сайте Госдумы.

До этого стало известно, что Госдума приняла закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Кроме того, в связи с прекращением членства России в организации было принято решение о выплате взносов в размере 5,7 миллиона евро в бюджеты СЕ.