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МВД Молдавии сообщило об обнаружении на границе с Украиной обломков ракеты

Евгений Белоусов
В мире
МВД Молдавии сообщило об обнаружении на границе с Украиной обломков ракеты
Фото: Unsplash

В Молдавии обнаружили обломки ракеты на границе с Украиной. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

— Патруль пограничной полиции обнаружил возле населенного пункта Ларга (район Бричаны) обломки ракеты, — говорится в сообщении.

Пограничная полиция реализовала план действий в чрезвычайных ситуациях и увеличила количество полицейских патрулей в приграничной зоне с Украиной, которые наблюдают за воздушным пространством и зеленой полосой, передает Telegram-канал молдавского Минобороны.

Еще одни обломки ракеты нашли 14 января на севере Молдавии. Как сообщало МВД республики, погранполиция реализовала план действий в чрезвычайных ситуациях и увеличила количество полицейских патрулей в приграничной зоне с Украиной.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о том, кому ракета могла принадлежать и ждать ли каких-то последствий после этого инцидента.

После этого молдавский министр внутренних дел Анна Ревенко заявила, что обломки являются частью снарядов, выпущенных из украинской системы ПВО С-300.

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