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По результатам военных действий Украина развалит Россию как государство. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

— Российская Федерация будет демонтирована в том виде, в каком она есть сейчас. В противном случае она будет представлять угрозу не только для нашей страны, но и для всего мира, — сказал он.

Чиновник добавил, что ситуация может сильно измениться в пользу Киева уже этим летом. Кроме того, Украина не собирается отдавать России территории, которые считает своими, цитирует Данилова РИА Новости.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что основной целью специальной военной операции на Украине является защита России и людей, проживающих на ее исторических территориях.

Глава государства пообщался на встрече с участвовавшим в спецоперации студентом Луганского государственного педагогического университета Владиславом Олейником. Президент подчеркнул, что люди вроде Олейника лучше прочих понимают причины того, что в настоящее время осуществляет Россия.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что Соединенные Штаты добиваются от Украины более активных боевых действий, чтобы не допустить ее поражения.