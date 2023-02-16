Министр обороны Британии Уоллес признал слабость ЕС из-за помощи Украине

Фото: Минобороны РФ

Европа истощена и уязвима из-за военной помощи Украине. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

— Наши боеприпасы, уровень обороноспособности, наша способность противостоять атакам сейчас находятся, что мы называем, «ниже плинтуса», — сказал он.

Уоллес призвал власти Великобритании задуматься о долгосрочном увеличении оборонного бюджета по мере того, как мир становится все более опасным и нестабильным.

Он также заметил, что Лондон вряд ли сможет в ближайшие месяцы или даже годы передать ВСУ запрашиваемые истребители. Кроме того, на них нельзя научиться летать за пару недель, передает слова Уоллеса The Independent.

Недавно стало известно, что чиновники от оборонной промышленности Великобритании обсуждают с коллегами с Украины планы производства британских вооружений на территории республики.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», почему стагнация на Украине неизбежна. По его мнению, поставки британских и любых других самолетов никак не улучшат позиции Украины в военном конфликте, так как для управления подобным оборудованием нужны специалисты в области авиации, которых у Киева осталось очень мало.