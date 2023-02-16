Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Правительство России изучит вопрос поддержки участвующих в СВО бойцов ЧВК

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Правительство России изучит вопрос поддержки участвующих в СВО бойцов ЧВК
Фото: Минобороны РФ

Российские власти рассматривают вопрос поддержки добровольцев и бойцов частных военных компаний (ЧВК), участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил президент России Владимир Путин.

— И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед Родиной. И в этом смысле перед Родиной все равны, — сказал глава государства.

Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова задала во время встречи с Путиным вопрос о поддержке людей, участвующих в спецоперации в качестве добровольцев и в составе ЧВК. Глава государства ответил, что правительство изучает этот вопрос, передает сайт Кремля.

15 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин регулярно получает информацию о ходе спецоперации в онлайн-режиме. Он отметил, что президент узнает о ситуации на фронте оперативно «по линии военных».

Украина Спецоперации Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте