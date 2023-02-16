Правительство России изучит вопрос поддержки участвующих в СВО бойцов ЧВК

Фото: Минобороны РФ

Российские власти рассматривают вопрос поддержки добровольцев и бойцов частных военных компаний (ЧВК), участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил президент России Владимир Путин.

— И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед Родиной. И в этом смысле перед Родиной все равны, — сказал глава государства.

Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова задала во время встречи с Путиным вопрос о поддержке людей, участвующих в спецоперации в качестве добровольцев и в составе ЧВК. Глава государства ответил, что правительство изучает этот вопрос, передает сайт Кремля.

15 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин регулярно получает информацию о ходе спецоперации в онлайн-режиме. Он отметил, что президент узнает о ситуации на фронте оперативно «по линии военных».