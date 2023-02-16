Полковник Макгрегор: Слова Столтенберга говорят о нехватке боеприпасов для ВСУ

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Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об истощении запасов союзников из-за конфликта на Украине указывают на отчаянное положение ВСУ. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

— У Украины заканчиваются боеприпасы, в этом нет сомнений. Они вынуждены отступать и перегруппировываться, иначе они попросту будут уничтожены, — сказал эксперт.

Анализируя слова Столтенберга, он пояснил, что в подобных заявлениях кроется сигнал о нарастающей проблеме, связанной с неспособностью союзников восполнить запасы ВСУ. Такое положение дел в дальнейшем может привести к пересмотру военной поддержки Украины, сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

На прошлой неделе Макгрегор заявил, что режим на Украине настолько отчаялся, что стал вербовать детей в вооруженные силы, однако Соединенные Штаты не будут этого признавать.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», почему стагнация на Украине неизбежна. По его мнению, поставки британских и любых других самолетов никак не улучшат позиции Украины в военном конфликте, так как для управления подобным оборудованием нужны специалисты в области авиации, которых у Киева осталось очень мало.