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Именно украинцы разрушили Советский Союз. Такое мнение высказал в четверг, 16 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

— Я могу уверенно сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз, — заявил он.

По его словам, из 176 шахтеров, участвовавших в первой в СССР стачке в марте 1989 года, 94 были украинцами. Распад Советского Союза запустили именно эти забастовки, передает слова Данилова РИА Новости.

Данилов также заявил, что Украина уничтожит Россию как государство. Кроме того, Киев не собирается отдавать территории, которые считает своими, отметил он.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что основной целью специальной военной операции на Украине является защита России и людей, проживающих на ее исторических территориях.

Глава государства пообщался на встрече с участвовавшим в спецоперации студентом Луганского государственного педагогического университета Владиславом Олейником. Президент подчеркнул, что люди вроде Олейника лучше прочих понимают причины того, что в настоящее время осуществляет Россия.