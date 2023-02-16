«Я пошел в кровать»: Столтенберг рассказал, как провел ночь на 24 февраля 2022 года

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что в ночь на 24 февраля 2022 года пошел спать, несмотря на то, что знал о готовящемся начале российской спецоперации на Украине.

— Я пошел в кровать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какое-то время, через несколько часов, кто-то меня разбудит, и это именно то, что произошло, — рассказал Столтенберг.

Он также добавил, что ему позвонили рано утром и кратко сообщили о случившемся. Столтенберг заявил, что нисколько не удивился, поскольку «все знал», передает РИА Новости.

До этого Столтенберг заявил, что видит предпосылки появления в Азии конфликта по образцу украинского. Он также обвинил Китай в милитаризации и сближении с Россией. Глава Североатлантического альянса отметил, что в Пекине внимательно следят за развитием событий на Украине.

31 января сообщалось, что Столтенберг в ходе поездки в Сеул не смог убедить руководство Южной Кореи поменять позицию, которая касается поставок оружия Украине.