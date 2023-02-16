«Много-много лет»: Столтенберг призвал НАТО готовиться к затяжному противостоянию с Россией
Североатлантический альянс должен быть готов к очень продолжительному противостоянию с Россией. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
— Мы должны быть готовы к долгому пути, который может длиться много-много лет, — сказал он.
Тем не менее предсказывать сроки такого противостояния он не стал. По мнению Столтенберга, все всегда может резко поменяться, а сам альянс всегда старается найти возможности возврата к хорошим отношениям, передает РИА Новости.
До этого Столтенберг заявил, что видит предпосылки для появления в Азии конфликта по образцу украинского. Он также обвинил Китай в милитаризации и сближении с Россией. Глава Североатлантического альянса отметил, что в Пекине внимательно следят за развитием событий на Украине.
Президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине «испытанием на века». Также он в очередной раз пообещал продолжать оказывать помощь украинским властям.
Политолог Сергей Маркелов рассказал «Вечерней Москве», что может скрываться за подобными словами, и планируют ли США затягивать боевые действия на многие десятилетия.