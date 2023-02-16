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«Много-много лет»: Столтенберг призвал НАТО готовиться к затяжному противостоянию с Россией

Евгений Белоусов
В мире
«Много-много лет»: Столтенберг призвал НАТО готовиться к затяжному противостоянию с Россией
Фото: flickr/nato

Североатлантический альянс должен быть готов к очень продолжительному противостоянию с Россией. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Мы должны быть готовы к долгому пути, который может длиться много-много лет, — сказал он.

Тем не менее предсказывать сроки такого противостояния он не стал. По мнению Столтенберга, все всегда может резко поменяться, а сам альянс всегда старается найти возможности возврата к хорошим отношениям, передает РИА Новости.

До этого Столтенберг заявил, что видит предпосылки для появления в Азии конфликта по образцу украинского. Он также обвинил Китай в милитаризации и сближении с Россией. Глава Североатлантического альянса отметил, что в Пекине внимательно следят за развитием событий на Украине.

Президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине «испытанием на века». Также он в очередной раз пообещал продолжать оказывать помощь украинским властям.

Политолог Сергей Маркелов рассказал «Вечерней Москве», что может скрываться за подобными словами, и планируют ли США затягивать боевые действия на многие десятилетия.

Йенс Столтенберг Россия НАТО
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