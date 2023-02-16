Путин обсудил с Мирзиеевым торгово-экономическое сотрудничество России и Узбекистана

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Рассмотрен ряд вопросов дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 17 февраля в Ново-Огареве встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

14 февраля Владимир Путин провел с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым телефонный разговор, в рамках которого они обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества стран.

Помимо этого, Путин и Алиев обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе. Президенты отметили важность обеспечения стабильности на границе Азербайджана и Армении, а также подтвердили настрой продолжить выполнение договоренностей.