Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин обсудил с Мирзиеевым торгово-экономическое сотрудничество России и Узбекистана

Евгений Жуков
В мире
Путин обсудил с Мирзиеевым торгово-экономическое сотрудничество России и Узбекистана
Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Рассмотрен ряд вопросов дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 17 февраля в Ново-Огареве встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

14 февраля Владимир Путин провел с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым телефонный разговор, в рамках которого они обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества стран.

Помимо этого, Путин и Алиев обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе. Президенты отметили важность обеспечения стабильности на границе Азербайджана и Армении, а также подтвердили настрой продолжить выполнение договоренностей.

Россия Владимир Путин Переговоры Узбекистан
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте