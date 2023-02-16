Сенаторы США призвали передать Киеву ракеты большой дальности

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Член Республиканской партии от Южной Каролины Линдси Грэм и демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь призвали администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена передать Вооруженным силам Украины ракеты с большой дальностью поражения.

— Следующее, что нужно Украине — это истребители. Нельзя проводить общевойсковые операции без ВВС. Самолет МиГ-29 устарел, — заявил Грэм.

Помимо этого, политик призвал администрацию главы государства и всех союзников сейчас приступить к обучению украинских военнослужащих управлять современными истребителями.

Такую точку зрения поддержал Блюменталь, который выразил надежду, что в ближайшее время украинская армия будет иметь в своем распоряжении ракетные комплексы ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, передает РИА Новости.

До этого представители американской администрации заявили украинским коллегам, что Вашингтон не станет отправлять Киеву в качестве военной помощи ракеты ATACMS, поскольку у Штатов нет излишка подобных вооружений.