СБУ сообщила о национализации активов российского бизнесмена Дерипаски

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о национализации активов, которые принадлежат российскому предпринимателю Олегу Дерипаске на сумму в 273 миллиона долларов.

Суд удовлетворил иск Минюста Украины о передаче в собственность государства принадлежащих бизнесмену предприятий. Решение суда касается Николаевского глиноземного завода и компаний по добыче полезных ископаемых «Глуховский карьер кварцитов», «Жежеловский карьер» и «Хустский карьер». Их стоимость оценивается в 273 миллиона долларов, сообщает портал «Лента».

В рамках санкций со стороны Европейского союза на Кипре арестовали российские вклады на сумму 105 миллионов евро. Об этом 16 января сообщил министр финансов республики Константинос Петридис. Уточняется, что эта сумма является только малой частью от предполагаемых 5,6 миллиарда евро российских вкладов, которые были сделаны в республике в 2022 году.

До этого Минюст Украины подал в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании активов российского бизнесмена Олега Дерипаски.