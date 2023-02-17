Associated Press: США использовали конфликт на Украине для подготовки к войне с КНР

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Соединенные Штаты использовали полученный на Украине опыт для подготовки к войне с КНР. Такое мнение высказала обозреватель издания Associated Press Тара Копп.

По ее словам, Китай остается самой большой проблемой США. Украинский кризис преподал американским властям некоторые уроки, которые можно было бы применить при «поддержке» Тайваня.

— Будущая американская военная кампания, скорее всего, будет включать гораздо больше военно-воздушных и морских сил, чтобы позволить снять часть нагрузки с наземных систем и использовать меньше боеприпасов, — заявила журналист.

Она добавила, что Тайвань нужно «полностью вооружить заранее», так как «войну надо начать со всем необходимым».

В качестве одного из моментов в подготовке к будущему столкновению с КНР Копп назвала налаживание промышленных мощностей для производства большего объема оружия. Важным аспектом стало также использование космоса, который оказался полезным для разведки, связи и пропаганды, отметила автор статьи.

Соединенные Штаты разрабатывают план по Тайваню с учетом уроков украинского кризиса. Об этом 16 февраля заявила первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс.