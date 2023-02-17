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Банк в Соединенных Штатах JP Morgan планирует сотрудничать с Украиной только ради собственной выгоды. Об этом написал в публикации для издания The American Conservative обозреватель Брэдли Девлин.

— Учитывая нынешние позиции JP Morgan на рынке, можно предположить, что финансовый гигант планирует обогатиться за счет продолжения конфликта, — заявил он в материале.

По мнению журналиста, банк заинтересован в затягивании кризиса, а не в его завершении в пользу Украины, потому что получить выгоду JP Morgan сможет только с помощью поставок вооружения. Поэтому кредитная организация «может считать себя ангелом-инвестором Украины». При этом, указал Девлин, банк может быть «ангелом смерти» для Украины.

Швейцария, в отличие от других европейских стран, ведет грамотную политику, отказывая украинским властям в поставке вооружения. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Миссия Берлина поддержать ВСУ своим вооружением оказалась полностью провалена. Это подтверждает мысль ведущих экспертов о том, что ожидания Киева относительно военной помощи со стороны ФРГ были завышены. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Андрей Кортунов.