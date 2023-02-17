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Politico: Еврокомиссия отказалась вводить санкции против ядерного сектора РФ

Юлия Курганова
Общество
Politico: Еврокомиссия отказалась вводить санкции против ядерного сектора РФ
Фото: shutterstock

Еврокомиссия решила не включать ограничения против российского ядерного сектора в десятый пакет санкций. Об этом сообщило издание Politico.

— К сожалению, ядерный сектор не включен в это предложение, — сообщил порталу неназванный дипломат.

В статье отмечается, что Франция проявила предусмотрительность в данном вопросе.

— В начале этой недели представитель министерства экономики Франции сообщил журналистам, что многие атомные электростанции используют топливо российского производства, — написано в публикации.

Введение санкций также не поддержали венгерские власти, которые последовательно выступают против любых мер, ограничивающих сотрудничество с РФ в области атомной энергетики.

Соединенные Штаты Америки и их партнеры по G7 планируют в годовщину начала специальной операции на Украине ввести новый масштабный пакет санкций против РФ. Об этом 16 февраля сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она добавила, что рестрикции затронут, в том числе, сферы, где Вашингтон и его партнеры уже вводили санкции.

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