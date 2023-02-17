Синоптики сообщили москвичам о снежной погоде 17 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В пятницу, 17 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода, весь день будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 8–16 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 9–17 градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Снегопады и метели ожидают жителей столицы в предстоящие выходные. Сугробы вырастут на 10 сантиметров и достигнут аномальных показателей. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В настоящее время высота снега в Москве достигает 34 сантиметров, что на четыре сантиметра ниже положенной нормы для данного периода.

С четверга, 16 февраля, в столице ожидается похолодание. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что самыми холодными днями на наступившей неделе станут пятница и суббота.