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Москвичи более семи тысяч раз забронировали помещения в сервисе «Вместе с культурой»

Араз Салехов
Город
Москвичи более семи тысяч раз забронировали помещения в сервисе «Вместе с культурой»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В прошлом году москвичи более семи тысяч раз забронировали помещения для своих мероприятий в сервисе «Вместе с культурой». Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Еще несколько лет назад было трудно представить, что в городских учреждениях можно будет арендовать помещения для частных мероприятий. Сервис «Вместе с культурой» первый в России, который предоставил горожанам такую возможность, — заявил заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов.

Согласно статистическим данным, около 70 процентов пользователей арендуют помещения для собственных мероприятий: лекций, мастер-классов, представлений, репетиций и многого другого. При этом почти половина горожан, пользующихся сервисом, ранее уже бронировали помещения с его помощью, цитирует Козлова официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в библиотеке Дома Гоголя прошла лекция на тему финансовой безопасности. В ходе нее горожане узнали, как не попасться на уловки мошенников и не потерять свои сбережения в финансовых пирамидах.

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