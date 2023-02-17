Бочкарев рассказал о строительстве школы на 1100 мест в Митине

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В столичном районе Митино началось возведение школы на 1100 мест. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Здание школы разделят на блоки начальной и основной школ, которые будут связаны с общешкольными помещениями спортивных залов, раздевалок, залом для проведения мероприятий и фойе, — сказал он.

Общая площадь строящегося четырехэтажного здания составит 18 тысяч квадратных метров, оно расположится возле села Рождествено. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, открытие учебного заведения запланировано на 2026 год.

13 февраля министр правительства города, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что Москва начала аукцион на право реорганизации участка бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы», где инвесторы смогут построить школу и детский сад. Заявиться на аукцион можно до 2 марта, итоги по торгам подведут 13 марта 2023 года.

26 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новую школу с дошкольным отделением готовят к сдаче в районе Аэропорт в текущем году. На втором этаже появятся залы для занятий спортом и универсальные кабинеты. На третьем — организуют технический и многофункциональный библиотечный центры, а также методический кабинет.