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Украинские власти призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские власти призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться
Фото: Минобороны РФ

Жителям Артемовска (украинское название Бахмут) необходимо как можно скорее покинуть город. С таким призывом обратилась вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук в пятницу, 17 февраля.

— Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте. Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться, — сказала она.

В городе, по ее словам, остаются около шести тысяч человек. Верещук считает, что мирные жители создают «дополнительные проблемы и риски» для сил украинской обороны, оставаясь в городе, сообщает РИА Новости.

Накануне советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российская армия взяла под контроль все высоты в окрестностях Артемовска. Также российские солдаты уже контролируют коридор, который существенно сковывает маневр ВСУ по подвозу живой силы и боеприпасов. Кимаковский добавил, что на Артемовском направлении действует много иностранных наемников.

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что город Артемовск может быть окружен российскими подразделениями в марте — апреле 2023 года. По его словам, на сроки проведения соответствующей операции могут повлиять поставки украинской стороне западными странами тяжелой военной техники.

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